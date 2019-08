Rīgas Zooloģiskajā dārzā: svin vārda svētkus lūsēniem

Rīgas Zoodārza lūšu saimē šogad meiteņu gads – 3. aprīlī Latvijas dižkaķu pārim Kamēlijai un Rubīnam pasaulē nāca 3 mazuļi. Pagāja vairākas nedēļas, līdz māte atļāva mazuļiem izlīst no migas, taču tagad kaķēni jau ir krietni izauguši un labprāt spēlējas pa visu voljēru. Nu pienācis laiks dot vārdus lūsēnu meitenēm. Un tas notiks otrdien, 13. augustā plkst. 13.00 Rīgas Zooloģiskajā dārzā pie Lūšu mītnes.





Par Rīgas Zoodārza lūšiem kopš 2013. gada rūpējas Jēkabpils pilsēta. Un tas ir gluži loģiski, jo kopš 17. gadsimta Jēkabpils ģerboni rotā šī Latvijas dižākā kaķa attēls. Arī šogad vārdus izdomāt tika uzticēts Jēkabpils aktīvākajiem un radošākajiem iedzīvotājiem. Tāpat iepriekšējos gados dzimušajiem lūsēniem vārdus domāja jēkabpilieši, tādēļ Kamēlijas un Rubīna pēcteču vidū ir gan Hercogs, gan Pērle, Ambra un Jēkabs, gan arī Jākobs. Kopumā 10 dižminči. Video sižetu par lūsēniem skatām šeit: https://youtu.be/3y8sjyZA-mU







Rīgas Zooloģiskais dārzs jau vairāk nekā 20 gadus sekmīgi piedalās lūšu vairošanas programmā (ESB –Eiropas ciltsgrāmata, to uztur Šverīnes zoodārzs Vācijā). Lūši no Latvijas ir ģenētiski ļoti augstvērtīgi. Pēdējo 10 gadu laikā lūsēni nosūtīti uz citiem zoodārziem Igaunijā, Lietuvā, Skotijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Ukrainā un Japānā. No 2009. gada 8 lūši nosūtīti uz Poliju, kur ar Pasaules dabas fonda (WWF) atbalstu tiek veikts šo savvaļas kaķu reintrodukcijas projekts.

Būs apskatāmi dikdiki

Jau iepriekš ziņojām, ka zoodārzā ieradušies jaunās Āfrikas savannas ekspozīcijas iemītnieki http://www.rigazoo.lv/lv/aktuali/zoodarza-jaunumi/zoodarza-ieradusies-pirmie-jaunie-afrikas-savannas-iemitnieki-622 . Blakus zebrām pagaidu mītnē apmeklētāji jau var aplūkot antilopes impalas. Savukārt ceturtdien, 15. augustā jauno ekspozīcijas voljēru gatavojas apgūt Kērka dikdiki. Šie tikai pusmetru augstie dzīvnieki ir pasaulē mazākās antilopes, kas sver vien 3-7 kg. Zoodārzā blakus žirafu skatu laukumam tagad dzīvo 2 mātītes, kas ieradušās no Hannoveres zoodārza, un 1 tēviņš no Berlīnes. Dabā dikdiki dzīvo Āfrikas dienvidu daļā sausos un krūmājiem apaugušas savannas apgabalos. Šīs sugas sīkā antilope nodēvēta par godu skotu dabaspētniekam Džonam Kērkam. Video sižets ar Kērka dikdikiem un citām jaunajām antilopēm Rīgas zoodārzā skatāms šeit: https://youtu.be/eqTRS_4nLJY





Zoodārza dzīvnieki Rīgas pilsētvidē

Vai zini, kur Rīgā atrodams lauva, pāvs, pūce vai briedis? Protams, zooloģiskajā dārzā, bet ne tikai… Nebūt nav noslēpums, ka dažādus mūsu galvaspilsētas namus rotā neskaitāmas dzīvnieku figūras.

Šī gada Rīgas svētki veltīti Rīgas leģendām. Savukārt Zooloģiskais dārzs aicina Rīgas pilsētas svētkos iepazīt un izzināt pilsētvidē sastopamo dzīvnieku figūru prototipus – dzīvus dzīvniekus un salīdzināt ar to, kā tēlniekiem izdevies tos iemūžināt. Jau no ceturtdienas visiem interesentiem būs iespēja zooloģiskajā dārzā meklēt un iepazīt dzīvniekus, kuri raduši atainojumu pilsētas vidē. Šim nolūkam izveidota ceļa lapa, ko varēs saņemt zooloģiskā dārza kasēs vai arī lejupielādēt no Zoodārza mājaslapas. Tas izdarāms šeit: http://www.rigazoo.lv/media/darbalapas/RigaZOO_dzivnieki_pilseta_LV.pdf

Pētīsim Rīgas leģendas Zoodārzā!