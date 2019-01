Sākas fināla balsojums par Muzikālās Bankas gada vērtīgāko dziesmu

Ceturtdien, 3. janvārī, sākas fināla balsojums par gada vērtīgāko popa un roka dziesmu Latvijas Radio 2 aptaujā „Muzikālā Banka 2018”. Balsošana notiek divās kārtās: līdz 14. janvāra pusnaktij iespējams balsot par 25 populārākajām gada dziesmām, bet no 15. – 31. janvārim par tām 15 kompozīcijām, kuras būs izvirzījušas pirmās kārtas vadībā. Izvēlēties un nobalsot par savu gada vērtīgāko dziesmu iespējams aptaujas mājas lapā – www.muzikalabanka.lv .



Apkopojot aizvadītā gada rezultātus, “Muzikālās Bankas” balsojuma pirmajā kārtā iekļuvusi Double Faced Eels izpildītā dziesma “Atspulgs”, Aijas Andrejevas “Blēņas”, The Sound Poets “Ceļš”, Astro’n’out “Dejot trakāk”, Jāņa Stībeļa “Dzīvo no jauna”, Jauno Jāņu Orķestra “Ieviņa”, Toma Kalderauska “Ja ļausi”, Saldās sejas dziesma “Klusums pirms vētras”, MARTAS “Manās rokās visi ziedi novīst”, MESA un Intara Busuļa “Mantra”, Laura Valtera “Mirklī ieklausies”, Nikolaja Puzikova “Ne par ko”, Markus Rivas “Nevaru tā”, Prāta Vētras “Ogles”, Very Cool People feat. Edavārdi, anša & Kristīnes Prauliņas izpildītā “Pa apli”, Bermudu divstūra “Roku okeāns”, Triana Park “Rozā brille”, Tautumeitu “Sadziedami”, Dona & Ozola “Salauzta sirds”, Instrumentu “Tu atvēri mani ar nazīti”, Musiqq “Vasara janvārī”, Ralfa Eilanda “Veiksmes pamatā”, Ivo Fomina “Vēlreiz un vēlreiz”, Intara Busuļa “Viegli”, kā arī Laura Reinika dziesma “Viss labi būs”.





Otrajā kārtā tiks iekļautas tās 15 dziesmas, kuras balsojumā izvirzīsies vadībā līdz 14. janvāra plkst. 24:00. Šīs kompozīcijas būs dzirdamas arī finālšovā no Daugavpils olimpiskā centra skatuves. Par savu mīļāko dziesmu var balsot vienu reizi dienā.





Līdztekus balsojumam dziesmas vērtēs arī profesionāla un neatkarīga Muzikālās Bankas ekspertu padome, kurā šogad piedalās komponists Zigmars Liepiņš, etnomuzikologs un komponists Valdis Muktupāvels, ģitārists, komponists, aranžētājs Mārcis Auziņš, mūziķis, kordiriģents Jānis Ozols, diriģents un Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags, mūziķis Aigars Grauba, Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Jānis Apeinis, dziedātāja Aija Vītoliņa, mūzikas apskatnieks un mūziķis Jānis Žilde. Fināla balsojuma rezultātus proporcionāli 50:50 noteiks klausītāju balsojuma un ekspertu vērtējuma kopsumma.





Jau ziņots, ka „Muzikālā Banka 2018” finālšovs notks 9. februārī plkst 19:00 Daugavpils olimpiskajā centrā, kad arī tik noskaidrota gada vērtīgākā dziesma. Tiešraidē finālšovu varēs dzirdēt LR2 un redzēt LTV1 kanālā. Visi aptaujas „Muzikālā banka 2018” finālisti saņems mākslinieka Armanda Jēkabsona darinātās piemiņas veltes.









“Muzikālā Banka” ir Latvijas Radio 2 radio šovs, kurā jau 18 gadus ar klausītāju balsojumu tiek noteiktas vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Latvijas Radio 2 ēterā “Muzikālā Banka” skan trīs reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās plkst. 14:05 un sestdienās no plkst. 12:10. Ar klausītāju balsojumu tīmekļa vietnē www.muzikalabanka.lv tiek noskaidrotas nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Lielais fināla balsojums, kurā piedalīsies katra mēneša aptaujas populārākās dziesmas, sāksies 2019. gada 3. janvārī un ilgs līdz 31. janvārim.





“Muzikālās Bankas” aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk. Pateicoties Daugavpils pilsētas finansiālam atbalstam, “Muzikālās Bankas” noslēguma ceremonija notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā 2019. gada 9. februārī. Uz apbalvošanas ceremoniju atlikušas vien dažas biļetes, bet uz tās ģenerālmēģinājumu vēl pieejamas “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās.