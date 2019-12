Sarunu ciklā “Abās pusēs” - noslēdzošā tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Andru Manfeldi

Andra Manfelde dzimusi Kuldīgā. Mācījusies Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, darbus publicē kopš 2002. gada. Ar grāmatām debitē 2005. gadā, kad iznāk dzejoļu krājums "Tranšejas dievi rok" un autobiogrāfisks romāns "Adata". Savulaik izcīnījusi grūtu cīņu ar narkotiku atkarību. Savu un citu cilvēku pieredzi bieži izmanto literāro darbu uzbūvē, pašlaik vairāk pievērsusies prozai .





2011.gadā tika laists klajā Andras Manfeldes poētiskais atmiņu tēlojums “Zemnīcas bērni” par viņas ģimeni un dzimtu. Tiekoties ar lasītājiem, autore uzklausījusi citu izsūtīto stāstus. Tā tapis krājums “Mājās pārnāca basa”, kurā nevis fotogrāfiski dokumentāli, bet gleznieciski brīvi vēstīta uzticētā pieredze.





Viens no spožākajiem pēdējā laika darbiem ir vēsturiskās sērijas "Mēs. Latvija. XX gadsimts" romāns "Virsnieku sievas" (2017). Saņēmusi vairākas prestižas literārās balvas: Ojāra Vācieša prēmiju, Annas Dagdas balvu, Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" u. c., kā arī Latvijas Literatūras gada balvu par grāmatu bērniem "Kurš no mums lidos?" (2017), kur pati veidojusi arī ilustrācijas.





“Laime nav iegūstama, jo tā nav lieta. No brīnumputna rokās paliek tikai spalva. Bet arī to tu vari dabūt, visu nakti stāvot zem koka. Par naudu var nopirkt vien uz īsi brīdi uzvelkamu papagaili, ne laimi. Mēs esam izlutināti, apdulluši, pērlītēm nokārušies mežoņi, kuri reiz prata runāt… Piepeši atcerējos – kā Skalbes nobarotās lakstīgalas. Mēs esam jau otrā, nē – trešā paaudze, kura nav piedzīvojusi karu. Karš būtu pārāk rūgtas zāles mūsu garīgi novārgušajiem ķermeņiem, varbūt tāpēc providence mūs saudzē. Tāpēc labāk lasīsim grāmatas. Par karu, ciešanām un vienkārši labas grāmatas…”, saka Andra Manfelde.







Tikšanās ar Andru Manfeldi notiks 11.decembrī Gulbenes novada bibliotēkā. Plkst. 13.00 notiks tikšanās ar skolēniem, plkst. 16.00 uz tikšanos tiek aicināti pieaugušie lasītāji un citi interesenti.





Izmantots:

http://www.aprinkis.lv/index.php/kultura/8579-andra-manfelde-uzvara-slepjas-izturiba

http://news.lv/Latvijas_Avize/2018/06/05/mums-pie-okeana-sveso-nebija