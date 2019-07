Skolēnus kopā ar vecākiem aicina piedalīties velobraucienā “Minies kopā ar bibliotekāru”

Šovasar jau trešo reizi Gulbenes novada bibliotēkas darbinieces aicina uz velobraucienu “Minies kopā ar bibliotekāru”, informē Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja Solvita Lībere.





"Šoreiz vēlamies īpaši uzrunāt vecākus un bērnus, jo augusts taču arī ir vasaras atvaļinājumu laiks un kāpēc gan nepavadīt aktīvu dienu visai ģimenei kopā! 2.augustā apmeklēsim Beļavas pagastu. Iepazīsimies ar Kārtenes skatu torni. Protams, tajā uzkāpsim! Uzkāpsim arī Kārtenes jeb Beļavas pilskalnā, kas ir 178 metri virs jūras līmeņa augsts. Vai zinājāt, ka šajā pilskalnā ir viens no Strūves meridiāna loka punktiem Gulbenes novada teritorijā? Aizmīsimies arī līdz Beļavas muižai un apskatīsim to. Tad iegriezīsimies Beļavas pagasta bibliotēkā. Kopā tie būs apmēram 30 kilometri. Izbraukšana no Gulbenes novada bibliotēkas pulksten 10.00. Pulcēšanās jau no 9.30. Būs arī neliela iestiprināšanās, ūdens gan jāpaņem līdz katram pašam," stāsta S.Lībere.







Ja rodas jautājumi, var zvanīt pa tālruni 64473266 vai rakstīt uz e-pastu solvita.libere@gulbenes biblioteka.lv, vai atnākt uz bērnu bibliotēku.