Smilšu skulptūru festivāls šogad pulcēs īpaši atzītus tēlniekus

Dalībai 13. Starptautiskajā Smilšu skulptūru festivālā “Summer Signs 2019”, kas Jelgavā notiks 8. un 9. jūnijā, apstiprināti 15 profesionāli mākslinieki no septiņām valstīm – Latvijas, Somijas, Mongolijas, Ukrainas, Kazahstānas, Krievijas un ASV. Nepilnas nedēļas laikā, skulptori Pasta salā iedzīvinās šī gada festivāla tēmu «Antīkā pasaule».

Šogad Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» organizētajam skiču konkursam kopumā tika iesūtītas 55 skulptūru skices no 16 valstīm. Atlases process šogad bijis īpaši sarežģīts, jo tiek vērtēta ne tikai skice un tās ideja, bet arī mākslinieka pieredze, potenciāls un tēmas atbilstība, kā rezultātā 15 idejas tiks realizētas dzīvē. Skulptori iesūtītajās skicēs ļāvušies iztēles plašumiem un tēma interpretēta dažādi. Šis atšķirīgais redzējums festivāla apmeklētājiem, sniegs iespēju, ne tikai aplūkot unikālos darbus, bet arī rosinās domāt līdzi, kāpēc mākslinieks to atspoguļos tieši šādi.

Festivālā pirmo reizi tiks pārstāvētā Mongolija un Kazahstāna, tāpat arī pēc astoņu gadu pārtraukuma dalībai konkursā izraudzīts mākslinieks no ASV. Šis ir viens no retajiem festivāliem pasaulē, kurš joprojām saglabājis konkursa formātu, radot veselīgu konkurenci un veicinot darbu kvalitāti. Par uzvaru ar iepriekš minēto valstu pārstāvjiem sacentīsies arī citu gadu laureāti un titulēti tēlnieki no Krievijas, Ukrainas un Somijas, savukārt Latviju pārstāvēs divas skulptores – Agnese Rudzīte-Kirillova un Zīle Ozoliņa-Šneidere.

Mākslinieki Jelgavā ieradīsies jau 2.jūnijā, bet smilšu skulptūru parks apmeklētājiem tiks atvērts 8.un 9.jūnijā, kad Pasta salā, kā ierasts par svētku noskaņu rūpēsies iemīļoti mūziķi – Credo, Opus Pro, Dziļi violets un īpašie viesi no Lietuvas – Colours of Bubbles, un citi.

13. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla ietvaros pirmo reizi norisināsies skolēnu kolāžu konkurss "Mana vasara", kur 1.-4. klašu skolēni no visas Latvijas aicināti iesūtīt pašu veidotas kolāžas līdz 16. maijam. Labākā darba autoriem ielūgumi uz festivālu un brauciens ar autobusu uz Jelgavu. Kolāžu izstāde būs apskatāma Jelgavas Kultūras namā. Vairāk informācija par kolāžu konkursu atrodama tīmekļa vietnē www.kultura.jelgava.lv

13.Starptautisko Smilšu skulptūru festivālu rīko Jelgavas pilsēta, pašvaldības iestāde “Kultūra”, sadarbībā ar SIA Ramirent. Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties lētāk visās «Biļešu paradīzes» tirdziecības vietās un www.bilesuparadize.lv Vairāk informācijas par festivālu: www.jelgava.lv un www.festivali.jelgava.lv