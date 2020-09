Šonedēļ Gulbenē - 3. starptautiskais mākslas festivāls “Divi Jūliji”: Straume un Madernieks joprojām modē

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs (GNVMM) aicina baudīt 3. Starptautisko mākslas festivālu „Divi Jūliji” 2020. gada 25. un 26. septembrī Gulbenē. Festivāls veltīts Latvijas lietišķās mākslas meistariem Jūlijam Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874-1970), kuru dzimtās mājas ir Gulbenes pusē. Madernieks un Straume ir izcili 20. gs. dizaineri un tekstilmākslinieki. Straumes daiļradi ir spēcīgi ietekmējusi Kaukāza tradīcija, turpretim Madernieka ietekmes paklāju dizainā sakņojas nacionālā romantisma art deco motīvos. Abu mākslinieku raksti ir vērā ņemams salīdzināšanas, izpētes un iedvesmas materiāls inovatīvas jaunrades procesā. Par to informē GNVMM sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Vanaga Šogad Maderniekam – 150, tāpēc festivāla zenītā dižais grafiķis, pedagogs, gleznotājs, lietišķās mākslas meistars un viņa laiktelpa. Festivāla aktivitātes piecu dienu garumā atklāj zināšanas, prasmes, tradīcijas, radošumu un baudas, ko arī mūsdienās iedzīvina abu meistaru pārlaicīgā māksla.





Festivāla programma:

25. septembrī no plkst. 10:00 Vecgulbenes muižas konferenču zālē, Brīvības ielā 18, notiks Starptautiska zinātniska konference “Divi Jūliji. Maderniekam – 150”. Konferencē mākslas vēsturnieki un eksperti no Latvijas, Gruzijas, Irānas un Krievijas prezentēs pētījumus par Madernieku un viņa laiktelpu, tradīcijām un radošumu. Konferences darba valoda būs latviešu un angļu, tiks nodrošināta sinhronā tulkošana. Pēc konferences – paneļdiskusija “Māksla un sabiedrība”. Vai paēdušam cilvēkam vajadzīga māksla? Diskusiju provocē Madernieks, diskutē mākslas zinātāji no Latvijas, Gruzijas, Turcijas, un Irānas. Ārvalstu ekspertu dalība konferencē un paneļdiskusijā tiks nodrošināta attālināti.

26. septembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 muzeja Oranžērijā un Sarkanajā pilī būs skatāmas mākslinieku izstādes: Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras pedagogu un studentu darbi, porcelāna izstāde “Baltais zelts/White Gold”, mākslas plenēra “Melnbalts” darbu izstāde, Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Madernieka iedvesmots”, Mārtiņa Apsīša gleznas, Laimas Lupiķes autordarbi. Paralēli tam muzeja Klētī un Vecgulbenes pils parkā pie Sarkanās pils norisināsies arī amatnieku, mākslas un lietišķās mākslas meistaru darbu andele-demonstrācija. Visas dienas garumā darbnīcas visai ģimenei: aušana Viļumsona stellēs, dzijas krāsošana dabas krāsvielās, cianotipija, papīra un auduma apdruka, flīžu dekorēšana, filcēšana u.c. Mūzikas un garšas baudījums Vecgulbenes muižas parkā.

Reģistrācija konferencei, kopīgam transportam no Rīgas un detalizēta festivāla programma: www.gulbenesmuzejs.lv .