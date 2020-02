Spēli “Es mīlu tevi, Gulbene!” vēlas kā tradīciju

Ir aizvadīta Gulbenes 92. dzimšanas diena. Viens no pasākumiem bija spēle “Es mīlu tevi, Gulbene!” ar zināmiem gulbeniešiem.

Spēlē piedalījās divas komandas, kuru kapteiņi bija jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s vadītāja Jana Kalniņa un jauniešu centra “Bāze” jaunatnes darbinieks Valters Svetlovs. Dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Gulbenes novadu un ne tikai. Spēli vadīja jauniešu centra “Bāze” vadītājs Renārs Biezais, kurš “Dzirkstelei” stāsta, ka ar minimālu pārsvaru 45:44 uzvarēja Valtera komanda. “Abos divos spēles periodos cīņa bija ļoti sīva. Spēle gāja punkts punktā. Pašiem tagad ir labas sajūtas, jo viss ir izdevies. Protams, tika ieguldīts liels darbs, arī grupa ilgi mēģināja un gatavojās spēlei,” stāsta R.Biezais.

Izvēloties spēles dalībniekus, lūkojušies pēc sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un veidojuši spēles komandas tā, lai tajās būtu līdzsvars. “Meklējot dalībniekus komandām, cilvēki bija atsaucīgi, protams, saņēmām arī atteikumus, jo cilvēkiem sestdienas bija saplānotas. Ar to ir jārēķinās,” stāsta R.Biezais.

Komandas kapteine J.Kalniņa atgādina, ka spēle notiek jau otro reizi. Pirmo reizi tā tika organizēta uz valsts svētkiem novembrī. “Idejiski mums tā ļoti patika. Man šķiet, ka šī ir tāda neformāla komunikācija un tikšanās ar novada foršām personībām un ir iespēja šos cilvēkus iepazīt no citādākas puses. Šis ir tāds ļoti labs informatīvs pasākums, kurā var uzzināt daudz ko par savu novadu un ne tikai par to. Un tas viss notiek caur humoru un smiekliem. Manuprāt, pozitīvas komunikācijas mūsdienās vispār ir ļoti maz, ir tikai dažādu problēmu risināšana. Bet šī ir tāda kopā sanākšanas caur humoru. Jā, skatītāju nebija pilna zāle. Bet pirmajā reizē uz šo spēli atnāca vēl mazāk cilvēku. Te ir svarīga informācija. Reklāma “no mutes mutē”, protams, aiziet, bet laika apstākļi nebija tie pateicīgākie, jo šajā dienā bija vētra un lija lietus, kas varētu būt viens no iemesliem. Bet atnāca tie, kas gribēja, un tie, kas bija atnākuši, pēc spēles devās mājās pozitīvi noskaņoti,” stāsta J.Kalniņa.

Viena no spēles dalībniecēm Simona Sniķe saka - kad viņu uzrunājuši piedalīties šajā spēlē, piekritusi uzreiz, jo pirms tam šo spēli apmeklējusi kā skatītāja. “Uztraukums, protams, bija, bet spēle bija jauka un komandas arī. Atmosfēra un gaisotne – lieliska! Šī spēle ir kā šovs. Pēc tam, mājās apspriežot šo spēli, runājām, ka to varētu spēlēt atkārtoti, pat diezgan regulāri un aicināt citus cilvēkus. To tiešām varētu veidot kā tādu tradicionālu pēcpusdienas izklaidi. “Bāze” varētu tupināt šo ideju. Veiksmīgi arī izvēlēti komandu kapteiņi, proti, mūsu pašu Jana un Valters,” saka S.Sniķe.

Arī J.Kalniņa atzīst, ka šīs spēles organizēšana varētu būt kā tradīcija, piemēram, varēto šo spēli veidot reizi pusgadā.