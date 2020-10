Stāķu pamatskolā 16.oktobrī darbosies masku šūšanas darbnīca

Stāķu pamatskolā 16.oktobrī no plkst. 16.00 līdz 20.00 darbosies masku šūšanas darbnīca, kurā būs iespēja katram pašam uzšūt sejas aizsargmasku no kokvilnas. Stradu pagasta “Facebook” profilā rakstīts, ka uz vietas būs pieejami materiāli vienas sejas maskas izgatavošanai katram dalībniekam, bet, ja ir iespēja, var ņemt līdzi arī savus materiālus - kokvilnas audumu, gumiju, diegu, adatu, šujmašīnu un pagatavot maskas arī citiem ģimenes locekļiem vai draugiem. Maskas varēs izgatavot, nošujot ar šujmašīnu vai ar roku. Būs pieejamas arī piegrieztnes, ja kāds vēlēsies izgatavot masku mājās, var atnākt pakaļ tikai pēc piegrieztnes. Ja būs vēlēšanās izgatavot vairākas maskas no materiāliem, kas pieejami uz vietas, sev varēs izgatavot vienu, savukārt pārējās izgatavotās maskas tiks nodotas sociālajam dienestam, kas tālāk maskas nogādās senioriem. Ierodoties Stāķu pamatskolā, lūgums ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus! Darbnīcu vadīs Alise Rubene-Dūne.