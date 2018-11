Stamerienas pagasts valsts simtgadē dāvanā saņem autentisku Stāmerienas villaini

Latvijas simtgadē Stāmerienas pagasts un tā iedzīvotāji kā dāvanu saņēma autentisku Stāmerienas villaini, facebook.com profilā informē Stāmerienas pagasts.



"Šī villaine ir autentiska villaines daļai, kas atrasta Skolu senkapos un tiek datēta ar 12.gadsimtu. Stāmerienas villaine ir viena no 100 Latvijas relikvijām. Villaine savu krāšņo un daudzveidīgo ieausto rakstu dēļ tiek uzskatīt par greznāko Latvijā atrasto villaini, kurai līdzīga nav zināma nekur citur pasaulē. Villaines lielākā vērtība slēpjas tās ornamentācijā. Pamata laukumu klāj liels skaits zīmju - tā dēvēto ugunskrustu ornamentu, vēdiskajā sanskritā sauktu par svastiku. Ornomentus veido nelieli audumā ieausti bronzas gredzentiņi. Villaines rakstu veidošanai vienam no atdarinājumiem nepieciešami 6970 gredzentiņi. Arī villaines malās piešūtajās celainēs ieausti ugunskrustu raksti un tās ir vienas no greznākajām senajām celainēm Latvijā. Lai gan ugunskrusta motīvs nav retums arī citos vēlā dzelzs laikmeta tekstilizstrādājumos, tik lielā variāciju skaitā tas nav izmantots nevienā citā izstrādājumā, jāatzīmē, ka tajā sakopoti gandrīz visi iespējamie ugunskrusta rakstu varianti."

Stāmerienas pagasta pārvalde saka sirsnīgu paldies audējai Dagnijai Pārupei un Gulbenes novada pašvaldībai.

Stāmerienas villaini būs iespējams apskatīt Stāmerienas bibliotēkā.