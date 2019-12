Stāmerienas pilī skatāma izstāde "Pils vaibsti. Vēsture"

Stāmerienas pilī, kuras atjaunoto fasādi svinīgi atklāja pagājušajā nedēļā, šobrīd apskatāma lielformāta fotoizstāde “Pils vaibsti. Vēsture” laika posmā no 1900. līdz 2019.gadam. Vairāk foto ŠEIT.



Tūrisma informācijas centra “Stāmeriena” konsultante Inga Lapse par šīs izstādes tapšanu “Dzirkstelei” stāsta, ka “visiem bija skaidri zināms, ka šādu izstādi vajag”, un Sandra Dikmane bija uzrunāta šo izstādi veidot.



“Izstādē var redzēt, kā pils izskatījās pirms restaurācijas, kādi pirms restaurācijas bija sadrupušie gabali no pils un kā tā kļuva balta. Izstādē var redzēt, kas bija un kā vairs nav,” stāsta I.Lapse.

S.Dikmane “Dzirkstelei” stāsta, ka projektu vadītāja Edīte Siļķēna viņa uzrunājusi veidot šo izstādi.



“Pārrunājām, kā tas varētu būt, kā es to redzu un kā viņa to redz. Tad uzrunāju cilvēkus, par kuriem es domāju, ka viņiem varētu būt dažādas Stāmerienas pils fotogrāfijas. Tad jau pils bija remonta stadijā. Pieejas fotografēšanai nebija. Tajā brīdī, kad veidojām izstādi, bija sākušās pils pārmaiņas. Vajadzēja izmantot jau esošas fotogrāfijas. Ir septiņi autori, starp tiem ir arī divi būvnieki. Viņi bija fotografējuši ar nolūku, lai izvērtētu, cik tehniski ir sarežģīti ko paveikt, savukārt mākslinieks skatās ar mākslinieka acīm, un tad liku visu to kopā. Vēstījumu nevajadzēja ne dokumentālu, ne arī tikai māksliniecisku, līdz ar to ir dažāda veida bildes,” stāsta S.Dikmane.

Arī izstādes atklāšanā viņa uzsvēra, ka fotogrāfijās māksliniekiem patīk atrast romantikas sajūtu, redzēt vēstures elpu un laikazobu.



“Šajā izstādē izmantojām bildes, kas jau tapušas citā sakarā,” teica S.Dikmane.

Piemēram, viena no vēsturiskajām fotogrāfijām ir no I.Lapses ģimenes albuma. Tā vēsta par laiku pilī 1955.gadā, kad tur bija ierīkots lauksaimniecības tehnikums.



“Mana vecmamma tajā laikā mācījās tehnikumā, un šo bildi viņai draudzene uzdāvināja 8.martā kā sveicienu,” stāsta I.Lapse.

Laika zīmes Stāmerienas pilī ar mīlestību fotografējuši Sandra Dikmane, Ailita Brezinska, Inga Lapse, Normunds Cercins, Gatis Bogdanovs, Andris Sausiņš, Sandis Brekte. Fotostāsta tapšanā izmantotas Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma fotogrāfijas un Barinsku ģimenes fotoarhīvs.

Piebilstams, ka pils atvērta: no otrdienas līdz piektdienai - no pulksten 10.00 līdz 16.00, brīvdienās - no pulksten 10.00 līdz 17.00. Pirmdienās pils ir slēgta. Par ieeju pilī jāmaksā: 2,50 eiro - pieaugušajiem, 1,50 eiro - skolēniem, pensionāriem, studentiem un personām ar invaliditāti.