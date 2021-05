Stāmerienas pils sāks uzņemt viesus no 22.maija

No 22.maija Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienība “Stāmerienas pils” piedāvās ekskursijas gida pavadībā Stāmerienas pils ārpusē (individuāli vai grupā līdz 2 mājsaimniecībām, 10 personām). Ekskursijas lūgums pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni 25755784. Par to informē Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.

Darbosies arī suvenīru veikaliņš un tūrisma informācijas punkts pils vestibilā. Ekskursijas, suvenīri un informācija būs pieejama darba laikā no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10.00 līdz 18.00, sestdienās – no pulksten 10.00 līdz 20.00, svētdienās – no pulksten 10.00 līdz 17.00. Sīkāka informācija: pa tālruni 25755784 vai e-pastā: stamerienaspils@gulbene.lv.