Starptautiskā Muzeju diena un Eiropas Muzeju nakts

Jau 42. gadu muzeji 18. maijā atzīmē savus profesionālos svētkus – Starptautisko Muzeju dienu un piecpadsmito reizi Latvijas muzeji 18. maijā piedalīsies Eiropas akcijā Muzeju nakts, facebook.com profilā informē Gulbenes muzejs.



Akciju Latvijā koordinē un atbalsta ICOM LNK un Kultūras ministrija.



Arī šogad muzeji turpina stāstīt valsts simtgades stāstu, iekļaujoties izvēlētajā 2019. gada vadmotīvā „Varonība” ar tēmu „Tālavas taurētājs”.



Muzeju nakts organizētāji uzsver: „2019. gads, kad atzīmējam Brīvības cīņu simtgadi, ir īstais brīdis pieminēt gan karalauka varonību, gan novērtēt tos, kuru cīņas ierocis ir vārds un taure, spalva un ota. Katram laikam ir savi nepakļāvīgie – sava ceļa gājēji, kas idejas vārdā grauj mūrus un nesatricināmi nostājas pret straumi. Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais drosmīgais un neuzpērkamais sendienu varonis –Tālavas taurētājs – lai ir kā simbols tautas varoņgaram, kas ļāvis mums piedzīvot Latvijas simtgadi”.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, atzīmējot Starptautisko Muzeju dienu un Eiropas Muzeju nakti, 18. maijā aicina bez maksas aplūkot izstādes un ekspozīcijas muzejā no plkst. 10:00 līdz 14:00 un Eiropas Muzeju nakts ietvaros - no plkst. 19:00 līdz 00:00.

KAUJA Oranžērijā (Pils iela 3 (Brīvības iela 10))

Izstāde „…sargāj’ savu tēvu zem’…”, veltījums Latvijas Neatkarības kara simtgadei. 1919. gada 31. maijā Vecgulbene tiek atbrīvota no lieliniekiem – Padomju Krievijas Sarkanās armijas.

Izstādi organizē Latvijas Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju. Izstādē izmantoti materiāli no Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Kara muzeja, Valmieras muzeja, A.Barkāna un M.Jurciņa privātkolekcijas.

Oranžērijā vēl aplūkojamas divas pastāvīgās ekspozīcijas „Gulbenes vēsture” un „Novada mākslinieki no 1818….”

SKELETS Sarkanajā pilī (Parka ielā 10)

Izstāde „SKELETS SKAPĪ/The Hidden Secrets”. Izstādē aplūkojami Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas, Keramikas, Stikla mākslas un Tēlniecības apakšnozares pasniedzēju un studentu darbi.

SKAŅA Klētī (Klēts iela 4)

Ekspozīcija „Tautsaimniecība” par saimniekošanas tendencēm Gulbenes novadā. Ekspozīcijā var malt miltus ar rokas dzirnavām, iepazīt Gulbenes pusē lietotos apvidvārdus un nodoties vairākām citām radošām aktivitātēm.

Druvienas vecā skola – muzejs šogad Muzeju nakti svinēs Silmaču muzejā, kas būs atvērts Muzeju nakts apmeklētājiem. Pasākumā Silmaču muzeja saimniece mielos ar pankūkām savus viesus Silmaču muzeja pagalmā.