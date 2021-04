Starptautiskajā ģimenes dienā Gulbenes novadā notiks ģimeņu rallijs

Ģimenes, kurām patīk aktīvi un interesanti pavadīt laiku, ceļot un iepazīt jaunas vietas, Starptautiskajā ģimenes dienā, 15.maijā, aicinātas piedalīties Ģimeņu rallijā, ar savu automašīnu dodoties piedzīvojumā pa Gulbenes novadu. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.

Ar Ģimeņu ralliju tiks atklāta aktīvā tūrisma un atpūtas sezona Gulbenes novadā, ļaujot baudīt Gulbenes novada tūrisma, kultūras un sporta piedāvājumu. Šī pasākuma moto – ar ģimeni ciemos pie ģimenes. Ģimenēm, kas piedalīsies rallijā, būs iespēja iepazīt un apciemot gan ģimenes uzņēmumus, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus Gulbenes novadā, gan arī piedalīties ģimenisku uzņēmumu un pašvaldības iestāžu sagatavotās kultūras un sporta aktivitātēs.

Dalība rallijā notiks ar mobilās lietotnes “Loquiz” palīdzību. Dalībnieki dienu pirms pasākuma saņems saiti un paroli savas dalības aktivizēšanai lietotnē. Katras ģimenes ekipāža ralliju varēs uzsākt no jebkuras vietas Latvijā – no savām mājām. Ekipāžas šajā dienā varēs pašas plānot laiku un izvēlēties savu maršrutu, viesojoties 30 objektos un vietās un izpildot sagatavotos uzdevumus (uzdevumu izpilde tiks plānota tā, lai tā maksimāli būtu bezkontakta). Kontrolpunktos varēs viesoties no plkst. 10.00 līdz 17.00. Ātrums rallijā nebūs svarīgs, daudz svarīgāka būs uzdevumu veikšanas precizitāte un veiksme.

Lietotnē komandām būs iespēja redzēt visu rallija dalībnieku atrašanās vietu. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, aicinām izvairīties no pulcēšanās vienā objektā!

Dienas noslēgumā Litenē plkst. 18.00 paredzēts autokoncerts ar grupu “Astro’n’out”. Ja ekipāža būs iegādājusies biļeti uz autokoncertu, tai būs iespēja klātienē vērot arī apbalvošanu, kas notiks pirms autokoncerta. Tie, kas uz autokoncertu nedosies, apbalvošanu varēs vērot tiešraidē sociālā tīkla “Facebook” kontā “Gulbene Tourism”. Pirmo trīs vietu ieguvēji rallijā saņems vērtīgas balvas.

Dalības maksa Ģimeņu rallijā ekipāžai būs 10 eiro, ieejas biļete uz autokoncertu maksās 15 eiro. Pērkot biļeti gan uz ralliju, gan autokoncertu, kopējā biļete ekipāžai maksās 20 eiro (biļetei uz autokoncertu tiek piemērota atlaide). Biļetes aicinām iegādāties laikus, jo pēc 10.maija tās kļūs dārgākas. Dalības maksa rallijā ekipāžai būs 15 eiro un autokoncertā – 20 eiro. Pērkot biļeti gan uz ralliju, gan koncertu, kopējā maksa būs 30 eiro. Biļetes varēs iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv (www.bilesuparadize.lv/lv/custompage/2612). Pēc biļetes iegādes dalībnieki aicināti aizpildīt reģistrācijas anketu šajā saitē: ieej.lv/gimenurallijs. Iegādāties biļetes un reģistrēties rallijam var līdz 13.maija plkst. 23.59.

Ģimeņu ralliju organizē pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” sadarbībā ar Gulbenes novada Kultūras pārvaldi, Sporta pārvaldi un novada tūrisma uzņēmējiem.