Starptautiskajā tautu deju festivālā "Eima, eima!" piedalās divi Gulbenes novada kolektīvi

No 28.līdz 30.jūnijām Ziemeļlatgalē notiks V Starptautiskais tautu deju festivāls "Eima, eima!”, informē aģentūra LETA.



alvu novada Tūrisma informācijas centra speciālisti informē, ka tautu deju festivāla atklāšana notiks šodien, 28.jūnijā, pulksten 19.00 Viļakas novada Borisovā, Vecdārza estrādē ar koncertu "Saejam dancotāji nu malu maliņām".

Bet sestdien, 29.j'ūnijā, pulksten 14.00 paredzēts festivāla dalībnieku - vieskolektīvu - izbraukuma koncerts "Ceļojam un dejojam!" Balvu novada Vīksnā. Turp starp daudzajiem kolektīviem koncertā piedalīsies arī Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs un Litenes pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Litenietis".

Festivāla "Eima, eima!" lielkoncerts "Līgosim Pēterdienu!" norisināsies Balvu estrādē sestdien, 29.jūnijā, pulksten 18.00, pirms tam - festivāla dalībnieku svētku gājiens no Balvu mākslas skolas līdz estrādei.



Piebilstams, ka koncertā Balvos vēl piedalīsies pūtēju orķestris "Balvi", Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Balvu novada pieci jauniešu, seši vidējās paaudzes un divi senioru deju kolektīvi, senioru deju kolektīvs "Ziemeļblāzma" no Rīgas, Tautas deju ansamblis "Līksme" no Daugavpils, Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, Litenes pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Litenietis" un trīs vieskolektīvi - deju kopa "Rappivoo" no Igaunijas, Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa "Zavaļinka" un deju kopa "Aiša" no Krievijas.



Festivāla lielkoncertā varēs redzēt vienotu uzvedumu ar 13 dejām. Lielkoncertu vadīs Anda Sergejeva un Aldis Dauksts, mākslinieciskais vadītājs Agris Veismanis, režisore Ilga Oplucāne.

Pēc koncerta notiks Pēterdienas zaļumballe, kurā muzicēs "Dvinskas muzikanti".

Festivāla noslēguma koncerts notiks svētdien, 30.jūnijā, pulksten 13.00 Baltinavas parka estrādē.