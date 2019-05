Svinīgi pieminēs simtgadi Gulbenes atbrīvošanai no lieliniekiem

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā līdz 3.jūnijam ir aplūkojama izstāde “…sargāj’ savu tēvu zem’…”, kas ir veltījums Latvijas Neatkarības kara simtgadei –1919.gada 31.maija notikumiem, kad 1. (vēlāk 4.) Valmieras kājnieku pulka karavīri ar igauņu palīdzību atbrīvoja Vecgulbeni no lieliniekiem – Padomju Krievijas Sarkanās armijas. Pieminot šos notikumus, 31.maijā Gulbenē notiks svinīgs pasākums.

Laika posms no 1918. gada decembra līdz 1919. gada maijam ir bijis viens no nepatīkamākajiem Gulbenes vēsturē. Pēc padomju varas nodibināšanas Vecgulbene kļuva par Malienas apriņķa centru. Šajā laika periodā lielākos postījumus nodarīja Malienas revolucionālā tribunāla darbošanās. Spēkā esošā tiesa izcēlās ar stingru bardzību un nāves sodu daudzumu pat par niecīgiem pārkāpumiem. Nāves sods tika izpildīts 122 personām. 1919. gada 31. maijā padomju vara Vecgulbenē beidza pastāvēt, kad to atbrīvoja Latvijas armija.

Gulbenes novada pašvaldība aicina ikvienu apmeklēt svinīgo pasākumu 2019.gada 31. maijā Gulbenē.

Programmā:

14:00 Svinīgs piemiņas brīdis pie Pieminekļa par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem, svinīgas uzrunas un ziedu nolikšana.

14:30 Ziedu nolikšana pie piemiņas plāksnes 1. (4.) Valmieras kājnieku pulkam pie Vecgulbenes muižas manēžas.

15:00 Izstādes „…sargāj’ savu tēvu zem’…” apskate Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā un Latvijas Kara muzeja vēsturnieka Kristapa Pildiņa stāstījums „Ziemeļlatvijas brigāde un tās darbība līdz Cēsu kaujām”.

Izstādi, kas būs aplūkojama līdz 3.jūnijam, organizē Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju.



Izstādi atbalsta: Latvijas Kara muzejs, Valmieras muzejs un privātpersonas kolekcionāri Māris Jurciņš un Andris Barkāns.