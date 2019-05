Tapis video par Gulbenes novadu (VIDEO)

Ar vietējās pašvaldības gādību par 3000 eiro ar PVN ir tapis jauns video, kas prezentē Gulbenes novadu. Šobrīd video rāda reklāmas pauzēs kanālā “Sportacentrs.com” “Gulbenes Buku” spēļu laikā. Redzēt šo video ir iespējams arī pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos. Filmas veidošanu pēc pašvaldības pasūtījuma bija uzņēmies cēsnieks Jurģis Rudmiezis no mediju aģentūras “Kiddin Creative Work”.



“Video mērķis ir reklamēt un popularizēt Gulbenes novadu vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Video rādīsim reizēs, kad pie mums būs atbraukuši ciemiņi, demonstrēsim to, kad paši dosimies uz citām pašvaldībām tepat Latvijā vai ārzemēs. Video ir gan garā (85 sekundes), gan īsā (34 sekundes) versija. Ir versija bez teksta, tikai ar fona mūziku, ir versija ar tekstu. Protams, ka video ir versija ar titriem angļu un krievu valodā,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.



Šāda novada reklāmas rullīša tapšana ir pašas G.Kalmanes ideja. “Video atspoguļo Gulbenes novada identitāti. Vēlējos tai piešķirt jaunu elpu. Gulbenes novads - atpūtai, ģimenei, draugiem, jaunradei! Skaties plašāk! Gulbenes novads ir kaut kas vairāk nekā tikai teritorija starp Vidzemi un Latgali,” viņa saka. Arī ierunāto aizkadra tekstu viņa vēlējusies interesantāku video, nevis tipisko par iedzīvotāju skaitu, ģeogrāfisko novietojumu un tamlīdzīgi.



“Man bija skaidrs, ka video ir jāparāda gan sports, gan izglītība, gan kultūra, gan uzņēmējdarbība, gan tūrisms, gan jaunieši, bet interesantākā un modernākā veidā, nekā tas ir ierasts. Un katrā kadrā ir jābūt cilvēkam, jo cilvēks ir mūsu prioritāte. Savas idejas izstāstīju J.Rudmiezim, kuram ir liela pieredze šādu video veidošanā. Viņš manas domas salika loģiskā scenārijā. Tad atlika tikai sarunāt un saskaņot laikus ar visiem cilvēkiem, kurus bijām ieplānojuši nofilmēt. Pati filmēšana Jurģim un viņa komandai aizņēma divas pilnas dienas – no rīta līdz vēlam vakaram. Piemēram, rallija filmēšana mums aizņēma vismaz divas stundas, lai gan redzams ir tikai dažas sekundes. Bija iesaistīta arī pašvaldības policija, kas palīdzēja noslēgt ceļa posmu, lai filmēšana norisinātos drošos apstākļos. Tieši tik sīkumains bija šis darbs. Viss, kas ir redzams video, ir uzņemts no jauna. Nekas no tā nav paņemts no iepriekš filmētiem materiāliem. Esot viņiem līdzās visu procesa laiku, pārliecinājos, ka video tiešām būs labs!” saka G.Kalmane.



Videoklipa tapšanā iesaistījušies: Inese Berga un zemnieku saimniecība “Augstkalni”, SIA “Rairu” un Rolands Rudītis, “Dimdiņi” un Normunds Audzišs, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Ralfs Rubenis, Lauris Ozerovs un Gatis Jansons, Daumants Dreiškens, SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis”, Dace Freimane un jauniešu deju kolektīvs “Zeija”, Mārtiņš Mozgis, Evija Kurzemniece, Gatis Kurzemnieks, Evita Gusāre, Emils Belte, Arta Marija Aumeistere, Liene Baranovska ar ģimeni.