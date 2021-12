Tautasdziesmām veltīts romāns (konkurss)

Izdevniecībā “Latvijas mediji” izdotais Lindas Šmites romāns “Akmens peldēšana” veltīts tautasdziesmām. “Mani vada pārliecība, ka tautasdziesmas ir latviešu Svētie Raksti, ka mums dainās itin viss jau priekšā uzrakstīts. Atliek izlasīt, ieklausīties, ņemt vērā, un harmoniska dzīvošana būtu rokā, ja vien mēs dainas lasītu, saprastu un ļautu tām vadīt savu dzīvi. Bet no tautasdziesmām ir aiziets pārāk tālu,” saka autore.



Kurš to būtu domājis, ka pieredzējušais Humanitāro zinātņu fakultātes docents Atvars Akmens iemīlēsies kā puika? Sapīsies pārgudras studentes zeltainajā, dainu pilnajā bizē, un gatavs gan! Bet, kad mīlestība zudusi, Atvars, tāpat kā dažs labs intelektuālis pirms viņa, izmisīgi meklējot pamatu zem kājām, dodas uz laukiem. Nomaļā pieturā sastaptā izdarīgā ogotāja Jana ir tiešs pretstats pasniedzēja zudušajai mīlestībai. Vai abiem kopīgais spīts kavēs saprašanos, vai palīdzēs izpeldēt cauri dzīves grūtībām?



