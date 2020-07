Tirzmalietes Ievas Bērziņas grāmata "Atmiņu atspulgi Ņevā" sāk ceļu pie lasītāja

“Atmiņu atspulgi Ņevā” - tā saucas tirzmalietes Ievas Bērziņas sakārtotā 300 lappušu biezā grāmata, kas iespiesta Vītola tipogrāfijā un ir sākusi savu ceļu pie lasītāja. Grāmata ietver bijušo Pēterburgas (agrāk Ļeņingradas) studentu un viņu laikabiedru atmiņu stāstus, kā arī stāstus par studentu apvienību “Baltikums”, kura tika nodibināta Maskavā 1956.gadā.

16.jūlijā pulksten 12.00 Druvienas bibliotēkā (muižas pilī) notiks šīs grāmatas atvēršanas svētki, piedaloties grāmatas radītājai Ievai Bērziņai, novadniekam Raitim Apalupam un Vītola izdevniecības pārstāvei Ilonai Vītolai. Būs iespēja uz vietas iegādāties jauno grāmatu. Druvēnieši aicina šajā pasākumā piedalīties ikvienu interesentu.

I.Bērziņa stāsta “Dzirkstelei”, ka vēl plāno tikties arī ar lasītājiem Lejasciema, Tirzas un Jaunpiebalgas bibliotēkā, kā arī Rīgā VEF kultūras pilī.

Viņa saka, ka šo grāmatu izdošanai ir sagatavojusi viena gada laikā. Viņa, kura iepriekš ir bijusi jau daudzu citu literāro darbu autore, tieši šo grāmatu pati uzskata par visnozīmīgāko sava mūža literāro devumu.

“Es esmu lepna, ka man izdevās! Šis ir labākais, kas ir sanācis. Es centos, lai ir par visu, lai ir dažādi, lai ir interesanti. Lai paliek vēsturē - kad elektrība nodzisīs un visi datori būs atslēgušies, paliks drukātais vārds,” saka I.Bērziņa. Tajā pašā laikā viņa atzīst: “Ar tagadējo saprašanu, zinot, kas tas ir par darbu, es, protams, nebūtu uzņēmusies šīs grāmatas sastādīšanu.”

Ideja par šādu atmiņu/liecību krājumu nepieder viņai. Pagājušā gada 7.aprīlī I.Bērziņa Rīgā VEF kultūras pilī piedalījusies vēsturiskās studentu apvienības “Baltikums” 70 gadu atceres pasākumā. Tur viņa uzrunāta uzņemties atmiņu grāmatas sarakstīšanu un piekritusi.

I.Bērziņa veica pamatīgu organizatorisko darbu, uzrunājot starp mums vēl esošos kādreizējos Latvijas cilvēkus, kuri laika posmā no piecdesmitajiem līdz astoņdesmitajiem gadiem ir studējuši tolaik augstu vērtētās augstskolās Krievijā. Viņai ir izdevies vienā grāmatā ietvert baltiešu vēstījumu par studijām 40 mācību iestādēs.

Ne visi uzrunātie Latvijā, kuri savulaik studējuši austrumu kaimiņa zemē, bijuši atsaucīgi. Dažs aizbildinājies - par viņa studiju gadiem jau ir tik daudz rakstīts, ka nav vairs nekā jauna, ko atcerēties. Tomēr I.Bērziņa esot centusies, lai vienalga šo cilvēku vārdi būtu grāmatā pieminēti. Viņai ir prieks, ka starp atmiņu stāstiem ir arī vēstījums par kādreiz Gulbenē strādājušajiem ārstiem epidemiologiem Edvīnu un Jekaterinu Turkiem. Tomēr grāmatā ir ne tikai bijušo studentu-mediķu, bet arī citu nozaru pārstāvju atmiņas. Piemēram, iezīmējas to gadu Latvijas jūrniecības vēsture. Ir atmiņas arī par daudziem māksliniekiem.

Grāmatas sastādītāja turklāt ir secinājusi, ka Jaunpiebalga ir vistipiskākais Latvijas novads, no kura visvairāk ļaužu savā laikā ir studējuši Pēterburgā. Turklāt ne tikai 20., bet jau 19.gadsimtā.

“Vītola izdevniecības” vadītāja Ilona Vītola “Dzirkstelei” saka, ka Ievas Bērziņas veikums ir augstu vērtējams. Grāmata ir ļoti interesanta un, iespējams, rosinās arī citus autorus saņemties un iedvesmoties rakstniecībai. Grāmatā “Atmiņu atspulgi Ņevā”, kā akcentē I.Vītola, iezīmējas latviešu mūžsenā tiekšanās pēc izglītības visdažādākajās nozarēs, meklējot un atrodot iespējas mācīties aiz Latvijas robežām. Šī grāmata, kurā ir arī pašas Ievas Bērziņas un novadnieka Edžus Vējiņa atmiņas par studiju laikiem, ir gan Gulbenes bibliotēkas lasītavas krājumā, gan nopērkama grāmatu veikalā.