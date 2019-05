Tūrisma rallijs “P 37. Madona-Cesvaine-Gulbene” pulcē 151 komandu no visas Latvijas (FOTO)

Aktīvā tūrisma sezona 18.maijā tika atklāta ar ralliju “P 37.Madona-Cesvaine-Gulbene”, kurā tika apskatīti 25 tūrisma objekti ceļa posma P 37 apkārtnē. Šogad cīņā par galvenajām balvām devās 151 komanda, vairāk nekā 670 cilvēki. Rallija mērķis bija popularizēt un iepazīt tūrisma objektus Madonas, Cesvaines un Gulbenes novados, un dalībniekiem vajadzēja iegūt pēc iespējas lielāku punktu skaitu, pildot tūrisma objektu sagatavotos uzdevumus. Par to informē visitgulbene.lv.

Tūrisma rezultāti ŠEIT.

Rallija starta vieta bija Madonas Saieta laukums, kur jau pēc pulksten 8 sāka pulcēties pirmās dalībnieku komandas, un uzreiz pēc pulksten 9, kad sākās reģistrācija, tās devās pie rallija tūrisma objektiem. Starta vietā dalībniekus uzmundrināja Džonijs no Tobago, tāpat arī varēja saņemt brokastu maizītes. Dalībniekiem līdzi tika dots rallija ceļvedis, kurā bija informācija par rallija tūrisma objektiem un uzdevumiem, kas jāpilda, kā arī kartes un bukleti.

Rallija dalībniekiem tūrisma objektos vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus, piemēram, fotografēties, sameklēt priekšmetus, noteikt konfekšu garšas, piedalīties stafetēs un spēlēs, pat braukt ar auto kalnā, zīmēt, dziedāt tautasdziesmas un veikt citus interesantus uzdevumus. Tāpat arī bija iespēja iepazīties ar tūrisma objektu piedāvājumu.

Rallija finišs notika atpūtas kompleksā “Vonadziņi”, Stāmerienas pagastā, kur dalībnieki nepacietīgi gaidīja rallija rezultātus, baudot silto vakaru ezera krastā, vakariņojot un dodoties izklaidēs kopā ar vakara vadītājām Laumu un Leldi Ozolām.

Rallija noslēgumā tika pasniegtas dažādas balvas no tūrisma uzņēmējiem 25 nominācijās, bet galvenās balvas – dāvanu kartes no “Biļešu paradīze”, saņēma trīs komandas, kuras bija ieguvušas lielāko punktu skaitu: 3.vieta – komanda “Trast būve”, 2.vieta – komanda “Ātrs un bez žēlastības”, 1.vieta – komanda “404! Group name does not exist” (tulk. – 404! Grupas vārds neeksistē).



Rallija laikā dalībniekiem vajadzēja novērtēt arī tūrisma objektus, un simpātija balvu no “Biļešu paradīze” Madonas novadā saņēma Atpūtas vieta “Strautnieki” un IK “Kvadriki”, Cesvaines novadā – “Cesvaines brūzis”, bet Gulbenes novadā – “Pirtslietu darbnīca”.

Organizatori pateicas visiem tūrisma objektiem Madonas, Cesvaines un Gulbenes novados, kas uzņēma kuplo rallija dalībnieku skaitu. Kā arī atpūtas kompleksam “Vonadziņi”, kas parūpējās par rallija noslēguma vietu, vadītājiem – Džonijam no Tobago, Laumai un Leldei Ozolām, un visiem, kas iesaistījās šā rallija organizēšanā.



Tūrisma ralliju “P 37.Madona-Cesvaine-Gulbene” organizēja Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa un Cesvaines Tūrisma centrs.