Uz Gulbenes pilsētas svētkiem norīkots īpašs vilciens

Sestdien, 25.jūlijā, saistībā ar Gulbenes pilsētas svētkiem ir norīkots speciāls vilciens Rīga – Madona – Gulbene, kas no Rīgas aties pulksten 8.02 un atpakaļ no Gulbenes uz Rīgu dosies pulksten 18.35. Par to informē AS "Pasažieru vilciens".

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" ir sagatavojusi īpašu piedāvājumu pasažieriem, kuri Gulbenē ieradīsies ar vilcienu. Viņi varēs izvēlēties kādu no trīs piedāvājumiem.

Varēs piedalīties izzinošā orientēšanās spēlē "Atklāj Gulbeni no jauna!", izmantojot mobilo lietotni "Actionbound", un Pilsētas svētku aktivitātēs.

Aktīvās atpūtas cienītāji varbūt labāk izvēlēsies doties pa velomaršrutu, iekļaujot abus Gulbenes vēsturiskos centrus. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 22.jūlijam pa tālruni 26557582. Būs iespēja nomāt velosipēdus.

Vēl būs iespēja doties ekskursijā ar autobusu, apskatot pilsētas un novada tūrisma objektus. Paredzēta ekskursija izglītojošajā un interaktīvajā centrā "Dzelzceļš un Tvaiks", brauciens ar Gulbenes-Alūksnes bānīti līdz Stāmerienai, pikniks pie kafejnīcas "Sonāte" (uz ugunskura gatavots ēdiens, līdzpaņemtas uzkodas), ekskursija pa Stāmerienas pili, "Pudeļu dārzs" Litenes pagastā, atgriešanās Gulbenē, brīvais laiks. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās ekskursijai līdz 22.jūlijam pa tālruni 26557582.

No Rīgas dzelzceļa stacijas vilciens sestdienas rītā aties pulksten 8.02 un Gulbenē pienāks plkst. 11.18. Savukārt atpakaļ no Gulbenes uz Rīgu vilciens aties plkst.18.35 un Rīgā pienāks plkst.21.54.

Informāciju par vilciena reisiem un pieturām, kā arī iegādāties biļeti iespējams “Pasažieru vilciena” mobilajā lietotnē un mājaslapā.

Vairāk informācijas par atpūtas iespējām un biļešu cenām Gulbenes pilsētā var uzzināt www.visitgulbene.lv