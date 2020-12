Uz Ziemassvētkiem - nenoturīgs sniegs

“Rudens zīmes dabā un nozīmīgajās dienās rāda, ka decembrī Austrumlatvijā ziema atnāks uz palikšanu. Lai arī ziemas pirmais mēnesis būs siltāks nekā parasti, tomēr tas atnesīs visu nokrišņu buķeti, nelielu salu un apledojumu,” saka laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs.

Viņš stāsta, ka decembra pirmajā pusē laika apstākļi būs mainīgi. Mēneša sākumā naktīs ir gaidāms neliels sals līdz mīnus 8-10 grādiem, bet pēc 7.decembra dienā būs līdz plus 5 grādiem. “Gaidāmi arī īslaicīgi nokrišņi - sniegs, slapjš sniegs, arī lietus. Ceļi būs slideni,” saka V.Bukšs.

Laikā ap Lūcijām (13.decembris) vairāk sagaidāmi dažāda veida nokrišņi un laiks būs vējains. Temperatūra dienā būs pārsvarā ap nulli, naktīs - neliels sals.

Mēneša otrajā pusē laika apstākļi galvenokārt būs mainīgi. Laikā ap ziemas saulgriežiem (21.decembris) būs nelieli nokrišņi - sniegs, slapjš sniegs, atkala. “Ziemassvētku laiks būs bez būtiskiem nokrišņiem, Latvijas austrumos var izveidoties nenoturīga, īslaicīga sniega sega. Temperatūra šajā laikā dienās būs no 0 līdz plus 5 grādiem. Naktī gan iespējams neliels sals līdz mīnus 5 grādiem. Ceļi būs slideni,” stāsta V.Bukšs.

Savukārt pēc Ziemassvētkiem varētu kļūt aukstāks, naktī Austrumlatvijā temperatūra var noslīdēt līdz mīnus 15 grādu atzīmei. Arī dienā saglabāsies neliels sals. Daudzviet būs arī neliels sniegs, brīžiem putinās. “Iespējams, ka daudzviet Vecgada vakars būs balts. Līdzīgi laika apstākļi turpināsies arī janvāra sākumā un līdz Zvaigznes dienai (6.janvāris),” stāsta V.Bukšs.

Ticējums vēsta: kāds 1.decembris, tāda - ziema. Ja 1.decembra rīts silts, tad ziemas sākums būs ar atkušņiem. Ja dienas vidū sals, tad ziemas vidū būs stiprs aukstums. Ja 1.decembra vakarā sniegputenis, tad ziema būs gara un pavasaris vēls.

Ja 4.decembrī ir sals, tad visos turpmākās ziemas svētkos būs sals; ja atkusnis, tad arī svētkos būs atkušņi. Ja 22.decembrī ir saulains un skaidrs laiks, 31.decembrī būs skaidrs un sals; ja apmācies un sarma, tad Jaungadā būs atkusnis. Kāds vējš iepūš 25.decembrī, tāds pārsvarā pūtīs līdz Pavasara Mārai (25.martam). Ja Vecgada vakarā snieg, tad bites labi spietos un būs laba ābolu raža.