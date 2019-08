Vagonā - maņu meistardarbnīca ar mākslinieku no Nīderlandes

19.augustā pulksten 18.00 Gulbenes dzelceļa stacijā, vagonā, interesenti tiek aicināti uz maņu meistardarbnīcu, kur darbošanos nodrošinās starpdisciplinārais mākslinieks Edds Šoutens no Nīderlandes, informē Tīna Žmuida.

"Šajā darbnīcā mēs apskatīsim dažādus maņu aspektus un to, kā mēs varam paplašināt to izmantošanu radošumam. Rotaļīgu vingrinājumu laikā, ko turpina atvērtas diskusijas un to rezultātu atspoguļošanas procesā mēs palielinām savu potenciālu un izaicinām redzi, skaņu, ožu, garšu un pieskārienus. Mākslinieks nodarbību beigās ar dalībniekiem radīs atbildes uz šādiem jautājumiem: kāda ir šīs garšas forma; kāda ir šīs skaņas temperatūra; kāda ir šīs smaržas faktūra," skaidro T.Žmuida.