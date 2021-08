Valmieras teātra 99. sezonas jauniestudējumi

Valmieras teātra jaunajā sezonā plānotas deviņas pirmizrādes, starp kurām ir gan latviešu oriģināldramaturģijas darbi, gan klasika, bet to izvēle balstīta, meklējot plašākas iespējas talantu atklāsmei desmit jaunajiem teātra aktieriem, kuri no šīs sezonas Valmierā uzsāk pilnvērtīgu darbu. Par to informē VSIA "Valmieras drāmas teātris" sabiedrisko attiecību un reklāmas speciāliste Marta Cekule.

Oktobrī un novembrī gaidāmas divas pirmizrādes – amerikāņu dramaturga Edvarda Olbija Pulicera prēmijas un Tonija balvas ieguvusī luga “Kam no Vulfa kundzes bail?” Ineses Mičules režijā, savukārt ar krievu dramaturģes Kerenas Klimovskas īpašu lugas versiju “Mans tēvs – Pīters Pens” Valmieras teātrī debitēs jaunais režisors Henrijs Arājs.

Sezonas turpinājumā gaidāms vecmeistara Vara Braslas apjomīgais iestudējums “Es neesmu klaviernieks”, kas ieskatīsies komponista Emīla Dārziņa dzīves un personības aizkulisēs.

Antonio Buero Valjeho lugu “Liesmojošā tumsa” par neredzīgo skolas jauniešiem iestudēs režisors Toms Treinis kopā ar jaunajiem Valmieras teātra aktieriem, tās pirmizrāde paredzēta janvārī.

Februāra vidū gaidāms režisores Māras Ķimeles iestudējums.

Martā pirmizrāde notiks režisora Jāņa Znotiņa iestudējumam par skandalozajiem notikumiem pēc rokgrupas “Pērkona” koncerta Ogres estrādē 1985.gadā.

Ar rakstnieka Andra Kalnozola bestselleru “Kalendārs mani sauc” strādās režisors Mārtiņš Eihe, tā pirmizrāde paredzēta aprīlī.

Tāpat gaidāms vēl viens režisores Ineses Mičules iestudējums – amerikāņu dramaturga Jūdžina O’Nīla triloģija “Sēras piestāv Elektrai” – dēvēta par vienu no augstākajām klasiķa dramaturģijas virsotnēm, kas stāsta par kādas ģimenes kaislībām un savu traģisko notikumu dēļ līdzinās grieķu traģēdijai.

Jūnijā gaidāmas divas pirmizrādes – Jūna Fosē “Vārds” Reiņa Suhanova režijā un režisores Indras Rogas Alekseja Arbuzova “Mans nabaga Marats” iestudējums sadarbībā ar jaunajiem aktieriem.