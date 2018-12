Valmieras teātris ar izrādi “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” viesosies Gulbenē

1. februārī, plkst. 18.30, Gulbenes kultūras centrā Valmieras teātra izrāde “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” Ineses Mičules režijā.



Tenesija Viljamsa ar Pulicera prēmiju apbalvotā drāma stāsta par kādu lielu un bagātu ģimeni, kas dzīvo Amerikas Dienvidos. Ir silts un mierīgs vasaras vakars. Ir Lielā Tēta 65.dzimšanas diena. Ģimene sanāk kopā, lai svinētu. Vakara gaitā svinības pārvēršas par ģimenes savstarpējo attiecību krīzi, bet gadiem krātie meli vienam pret otru un sevi pašu nebūt nav sliktākais, ko viņi visi kopā lobīs kā sīpolu - kārtu pa kārtai…



Lai gan luga ir sarakstīta pagājušā gadsimta 50.gados, tajā skartās tēmas – mīlestība, naids, savas identitātes meklējumi, citāda orientācija, bailes, vientulība, nāve – mūsdienu kontekstā ir aktuālas joprojām.





“Viss nav tik vienkārši. Viņš mīl to, kā vairs nav. Viņa mīl viņu. Tas mīl sevi. Svarīgi neiekrist lugā izliktajos slazdos. Noturēties, piezemēties uz visām četrām. Jo kaķis ir simbols drosmei dzīvot neatkarīgi un rīkoties pēc savas sirdsapziņas. Kaķis dara, ko grib, dabū to, kas tam vajadzīgs, neko sev neliedz, ir godīgs un tiešs. Tad kāpēc mēs gaidām to brīdi, kad ir jau par vēlu?” vaicā režisore Inese Mičule.





Lomās: Ieva Puķe, Kārlis Freimanis, Rūta Dišlere, Mārtiņš Liepa, Skaidrīte Putniņa un Rihards Rudāks.





Izrāde nominēta 2017./2018. gada sezonas Latvijas teātru gada balvai kategorijā "Gada mazās formas izrāde".







Biļetes var iegādāties Gulbenes kultūras centra kasē, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.