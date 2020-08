Vēl var pieteikties uz porcelāna apgleznošanas darbnīcām Gulbenē

Biedrība “Radošā apvienība “Piektā Māja” aicina Gulbenes novada iedzīvotājus piedalīties porcelāna apgleznošanas darbnīcā dažāda vecuma un sagatavotības interesentiem. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.

Nodarbības, kas jūlija beigās tika atceltas Covid-19 infekcijas ierobežošanas dēļ, notiks Gulbenes mākslas skolā 28., 29. un 30. augustā. Katrā no dienām ir paredzētas 2 darbnīcas – dienā meistardarbnīca māksliniekiem un mākslas pedagogiem, bet vakarpusē radošās nodarbības jebkuras sagatavotības interesentiem.

Darbnīcas vadīs porcelāna mākslinieki no Rīgas – Elīna Titāne, Arta Baltā un Armands Jaspers.

Programmas noslēgumā paredzēts katram izveidot izstādes darbu un parādīt to izstādē 3. starptautiskajā tekstilmākslas festivālā “Divi Jūliji”, kas pārcelts uz 25. un 26.septembri. Porcelāna apgleznošanas apguve paredzēta motivētiem un ieinteresētiem dalībniekiem, kas spēj koncentrēti apgūt jaunas prasmes un veikt precīzu darbu, vienlaikus šīs dzīves prasmes tiek arī pilnveidotas. Porcelāna apgleznošana ietver individuālu pieeju no pasniedzēja puses, tāpēc nodarbībā plānotais optimālais dalībnieku skaits ir 10 līdz 12. Vecumam un dzimumam nav izšķirošas nozīmes, svarīga ir interese un iekšēja motivācija.

Lai varētu plānot nepieciešamo darba vietu un materiālu daudzumu, lūgums pieteikt savu dalību nodarbībās līdz 27.augustam e-pastā "sandradikmane@gmail.com", pa tālruni 29477941 vai lietotnē "WhatsApp".