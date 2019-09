“Viņi melo labāk” jeb Randiņš ar 50 gramiem balzama

Rudens sezonā “Pannas Teātris” skatītājiem piedāvā izrādi – iepazīšanās komēdiju ar trillera elementiem “Viņi melo labāk”.

28.septembrī pulksten 18.00 izrāde būs skatāma arī Gulbenes kultūras centrā.

Jaunās izrādes režisors - Juris Rijnieks, autors – dramaturgs Artūrs Dīcis, bet “viņu” lomās iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris.

Mūsdienās internetā tu vari būt jebkas. Tu vari būt “džeks”, uz kuru smuki “zaķi” neskatās, un “džeks”, kura priekšā smuki “zaķi” izsvaida savas drēbes pa guļamistabu. Tev tikai jāizdara izvēle, kas tu gribi būt!

Tu nevienam nepatīc vai patīc tikai tiem, kuri tev nepatīk? Marš uz “tinderi”!

Vispirms tev vajag smuku bildi. Kādu bildi vajag? Ar labi redzamu seju un obligāti jāsmaida. Sieviete grib prieku. Smaids ir prieks. Tu smaidi - tu esi prieks.

Viss! Viņai tevi vajag! Bet viņa grib zināt ko vairāk: kas tu esi un ko tu dari... Viņa grib zināt to, ka tu glāb lietusmežus, ka tev normas robežās patīk bērni, ka tu Ziemassvētkos zupas virtuvē baro nabadzīgos, ka tev ir sava firma, kas pelna septiņciparu skaitļus, ka tu esi vegāns, jo dzīvnieki nav tāpēc, lai ēstu, bet gan, lai tos glaudītu.

Nobildējies pie plakāta ar palmu aizmugurē! Uzraksti – es Taizemē. Pēc pāris sekundēm to jau būs redzējuši kaimiņi un kaimiņu kaimiņi. Ja to visu tu esi izdarījis, ir jāsāk saruna: “Čau!”

Cik daudz cilvēku melo plašajā interneta mudžeklī! Jautājums tikai - kurš melo labāk?

Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un kultūras centrā.