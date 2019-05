XXIII Integratīvā mākslas festivāla "Nāc līdzās!" lielkoncerts

VEF Kultūras pils Lielā zālē 7.maijā

12.00 – 16.00 (2 daļās)

Ieeja brīva

Organizē Fonds Nāc līdzās!

Tel 29238333

www.naclidzas.lv





Šī gada festivāla moto “Latvija pēc 100”





7.maijā VEF Kultūras pilī kopā pulcēsies 345 bērni, jaunieši un pieaugušie ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas – labāko priekšnesumu izpildītāji no četriem reģionālajiem Nāc līdzās! festivāliem, kuri noritēja martā un aprīlī Daugavpilī, Siguldā, Kuldīgā un Jelgavā. No reģioniem Rīgā ieradīsies labākie priekšnesumu izpildītāji visdažādākajos skatuves mākslas žanros – būs gan dziesmas un dejas, gan uzvedumi, gan mūzikas instrumentu spēles. Šogad mums būs arī ciemiņi no Kauņas Neredzīgo izglītības centra. Lai arī visi dalībnieki ir cilvēki ar īpašām vajadzībām plašā vecuma amplitūdā, viņus visus vieno kopīga vēlme apliecināt savu varēšanu, parādīt savu talantu kādā no skatuves mākslas žanriem.





“Šogad festivāla moto ļāva vaļu brīvai fantāzijai – “Latvija pēc 100”. Dalībnieki vaēja fantazēt, kāda būs mūsu Latvija pēc 100 gadiem. Un daudzi no viņiem to darījuši ļoti radoši. Parādījušies dažādi robotizētie skatuves tēli, kādus netikām manījuši agrāk uz festivāla skatuves ” – saka Sarma Freiberga, Integratīvā mākslas festivāla dibinātāja un veidotāja 23 gadu garumā. Sarma Freiberga arī uzsver domu, ka šis festivāls ir ieņēmis nozīmīgu vietu cilvēku ar dažādām invaliditātēm un garīgās attīstības traucējumiem dzīvēs, jo tas ļauj viņiem izpausties visdažādākajās radošajās formās, ļauj sevi apliecināt kā spējīgām un talantīgām personībām, kas viņiem un viņu tuviniekiem ir ļoti svarīgi.







Tam kā apliecinājums ir lielais festivāla dalībnieku skaits katru gadu - ap 800 dalībnieku skatuves mākslās. Bet gados, kad notiek radošās izstādes varam pieplusot vēl vismaz 200-300 dalībniekus! Festivāla norisēm ir nozīmīgs pienesums iekļaujošas sabiedrības veidošanā, jo tas atklāj cilvēku ar īpašām vajadzībām talantus un spēju ieguldīt savu potenciālu kopīgajā mērķī – veidot sabiedrību atvērtu, saprotošu, līdzdomājošu un atbalstošu..





Lielkoncerta priekšnesumus vērtēs kompetenta žūrijas komisija: komponists un mūziķis Rihards Zaļupe, Rīgas Doma kora skolas vokālās mākslas pedagoģe Valda Dzene, režisors Valdis Pavlovskis, fonda valdes locekle Marta Bieriņa un festivāla mākslinieciskā direktore, fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma Freiberga. Žūrija no 41 priekšnesuma izvirzīs 12 labākos, kuri iegūst šī gada festivāla Laureāta nosaukumu un iespēju piedalīties Ziemassvētku labdarības koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”, kurš notiks Torņakalna baznīcā 15.decembrī. Tā kā konkurence ir ļoti sīva un dalībnieku mākslinieciskais līmenis ir sasniedzis augstu pakāpi, neviens nevar iepriekš paredzēt, kuri varētu būt goda nosaukuma ieguvēji.





Gaidām ikvienu, kurš vēlas ar savu klātbūtni atbalstīt jaunos māksliniekus ar īpašām vajadzībām, VEF Kultūras pilī! Ieeja brīva.





Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.