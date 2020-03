Žūriju patīkami pārsteidz Gulbenes novada vokālo ansambļu sniegums

Gulbenes kultūras centrā 29.februārī notika Gulbenes novada vokālo ansambļu skate – atskaites koncerts, kurā skanēja sezonas laikā apgūtais repertuārs. Skates dalībniekiem pievienojās arī Alojas novada Staiceles vokālais ansamblis “Vēlreiz”. Žūrija neslēpa savu atzinību un pārsteigumu, cik lielisks ir novada vokālo ansambļu sniegums, un atzina, ka šogad vērtēt patiešām bija grūti.

Senioru vokālajiem ansambļiem šogad ir iespēja pieteikties arī III Latvijas senioru vokālo ansambļu konkursam, kas 26.aprīlī norisināsies Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, informē Gulbenes novada Kultūras pārvaldes konsultante kultūras jomā Lauma Makare.

Ansambļus šogad vērtēja Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Uldis Kokars, Siguldas koru apriņķa virsdiriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kora diriģēšanas katedras vadītājs Jānis Baltiņš un mūzikas skolotāja un diriģente Ija Voiniča-Grīna.

“Parasti, kad sākam vērtēt ansambļu skates, pavasaris ir klāt, šoreiz - pilnīgi otrādi,” ar humora dzirksti par sen gaidītā sniega uzsnigšanu klātesošos uzrunāja U.Kokars un neslēpa, ka šoreiz izvērtēt bijis ļoti grūti. “Domāju, ka mēs esam atkal kādu solīti pacēlušies augstāk, jo gan man, gan kolēģiem šķiet, ka kopējais līmenis ir krietni labāks. Senāk bija vairāk vienveidības, bet šoreiz redzam, ka ir mainījusies attieksme, un varējām redzēt lielu dažādību. No vērtēšanas viedokļa tas ir grūti - kā to dažādību salīdzināt, bet šī jauno ceļu meklēšana izpildījumā ir ļoti svarīga. Arī seniori pirmo reizi mēģināja veidot kaut ko teatrālu, senāk tās vispār nav bijis,” “Dzirkstelei” pauda viens no žūrijas locekļiem U.Kokars.

Diriģente I.Voiniča-Grīna uzskata - vienalga, vai esam bērni, jaunieši vai pieaugušie, uzstājoties sajūtas visiem ir vienādas. “Novēlu jums baudīt skatu, mācīties priecāties par to mirkli, kamēr jūs dziedat, nenobīties, nekautrēties, bet izbaudīt, jo jūs tajā mirklī esat galvenie!” dalībniekus uzmundrināja diriģente.

J.Baltiņš klātesošos iedrošināja, ka šādi sanākt kopā un apskatīties, ko dara citi, ir ļoti svarīgi. “Šis sacensības gariņš ir vajadzīgs. Svarīgi ir salīdzināt, ko dara citi, un no tā pamācīties, mēģināt arī pārbaudīt sevi tādā neordinārā uzstāšanās reizē, kāda ir skate. Mūsu uzdevums šajā gadījumā ir palīdzēt jūsu izaugsmei. Tā jau varētu salikt visiem 50 punktus un pateikt, ka baigie malači un tiekamies nākamgad, bet jums ir svarīgi saņemt no mums šo objektīvo vērtējumu,” skaidroja J.Baltiņš.

1.pakāpi ieguva

Lejasciema jauktais vokālais ansamblis “Akcents” (41,91),

Gulbenes senioru vīru vokālais ansamblis “Namejs” (41,66),

Tirzas vokālais ansamblis “Tirzmalieši” (41,33),

Jaungulbenes senioru vokālais ansamblis “Kamenes” (40,91),

Stradu sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens” (40,16),

Rankas vokālais ansamblis “Menora” (40,16),

Staiceles vokālais ansamblis “Vēlreiz” (40,16),

Stradu senioru vokālais ansamblis “Baltābele” (40,08),

Druvienas sieviešu vokālais ansamblis (40,5),

Beļavas sieviešu vokālais ansamblis “Asonanse” (40,0).





2.pakāpi ieguva

Lejasciema senioru jauktais vokālais ansamblis “Satekas” (39,08),

Tirzas vokālais ansamblis “Odziņas” (39,0),

Galgauskas vokālais ansamblis “Veišu muzikanti” (38,75),

Staru senioru vokālais ansamblis “Seniora” (38,55),

Gulbenes senioru vokālais ansamblis “Latgalīte” (38,41),

Stāmerienas senioru vokālais ansamblis “Vakarvējš” (38,33),

Līgo senioru vokālais ansamblis “Lai skan!”(37,58),

Tirzas senioru vokālais ansamblis “Atmiņu lietus” (37,33),

Lizuma senioru vokālais ansamblis “Zīle” (37,16),

Kalnienas sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes” (36,66),

Rankas senioru vokālais ansamblis “Sidrabrasa”(36,25).