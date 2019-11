Šā gada desmit mēnešos Valsts policijas Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrētas desmit zādzības no dzīvokļiem. “Policijas prakse liecina, ka tikai nelielu daļu no visām policijā reģistrētajām zādzībām no dzīvokļiem paveic......

(Rakstā ir 1219 simboli...)