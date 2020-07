Aizņemsies ceļa Siltais - Ušuri sakārtošanai

Gulbenes novada pašvaldība aizņemsies no Valsts kases 66 564 eiro uz 10 gadiem, lai varētu rekonstruēt pašvaldības grants seguma ceļu Siltais - Ušuri 4,77 kilometru garumā. Par to vietējie deputāti nobalsoja domes 30.jūnija sēdē. Minētajā ceļa posmā tiks veikta arī caurteku demontāža, atjaunošana, tīrīšana, grāvju sakārtošana abās ceļa pusēs visā garumā. Tiks arī noņemts apaugums, atjaunos ceļa klātni. Šis ir viens no tā saucamajiem ekonomikas sildīšanas projektiem pēc COVID-19 krīzes, veicinot satiksmes drošību. Projektam paredzēts izmantot gan aizdevumu, gan pašvaldības budžeta naudu, kas šogad ir 22 188,48 eiro.