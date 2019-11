Aizvada pirmo novusa turnīra kārtu

Sestdien, 23.novembrī, Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks” sākās Beļavas pagasta atklātais turnīrs novusā.

Pirmajā kārtā piedalījās 13 dalībnieki - 11 kungi un 2 dāmas. Dāmām pirmajā vietā ierindojās Aiga Putne no Ozolkalna, otrajā vietā - Sandra Āre no Silmačiem. Kungiem pirmo vietu izcīnīja Andrejs Kondričs no Gulbenes, otrajā vietā - Vladimirs Vasiļjevs no Gulbenes, trešā vieta – gulbenietim Jānim Ūdrītim. “Paldies visiem dalībniekiem! Uz tikšanos otrajā kārtā 7.decembrī!” saka sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis.