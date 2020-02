Apstāsies arī Speģos

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku nokļūšanu Litenes aprūpes centrā, no 11.februāra maršruta Nr.7912 Rīga–Viļaka–Baltinava autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc pulksten 17.20, pulksten 21.00 apstāsies arī pieturā Speģi (Litenē – 21.03). Savukārt autobuss, kas uz Rīgu no Baltinavas iziet pulksten 2.00, pieturā Speģi apstāsies pulksten 3.21 (Litenē – 3.18). Par to informē VSIA “Autotransporta direkcija”. “Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621,” uzsver “Autotransporta direkcijas” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.