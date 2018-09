Vai jums ir interese apmeklēt izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas atrodas Gulbenes dzelzceļa stacijā?

Jānis no Stradiem ◆ Esmu par tādu dzirdējis. Būs jāaiziet.

Kristers no Gulbenes ◆ Es zinu, ka ir atvērts tāds centrs. Neesmu tur bijis, bet gribētu uz turieni aiziet.

Valters no Gulbenes ◆ Neesmu bijis. Ir doma aiziet uz to.

Tatjana no Gulbenes ◆ Nezināju, ka tāds ir. Kādreiz varētu apskatīt.