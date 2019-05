Vai apmeklējāt Muzeju nakts pasākumus?

Ženija no Gulbenes ◆ Neapmeklēju, bet uz muzeju reizēm aizeju.

Jānis no Gulbenes ◆ Nebiju. Pirmo reizi dzirdu, ka Muzeju nakts notika pagājušās nedēļas nogalē.

Daiga no Stāmerienas ◆ Šogad nebiju, bet pērn Muzeju nakts pasākumus apmeklēju Cēsīs.

Valda no Druvienas ◆ Vadīju Muzeju nakts pasākumu “Silmačos”. “Silmaču” estrādē bija pašdarbnieku atskaites koncerts, pēc tam teātra izrāde, un tad zaļumballe.