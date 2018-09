Aptauja: vai esat šogad bijuši sēnēs?

Kintija no Gulbenes ◆ Šogad vēl neesmu bijusi sēņot, jo nav laika, bet ļoti gribētos. Man patīk sēņot. Manas mīļākās sēnes ir gailenes un cūcenes.

Daira no Gulbenes ◆ Šonedēļ biju sēņot. Maz sēņu, visas - mazas un tārpainas. Es parasti braucu uz Lejasciema mežiem.

Vika no Gulbenes ◆ Biju vienu reizi. Piecpadsmit minūtēs salasīju pusi iepirkumu maisa.

Nora no Gulbenes ◆ Nē, neesmu bijusi. Varbūt sestdien vai svētdien braukšu.