Aptauja: vai ticat tam, ko horoskops jums sola šajā gadā?

Elīna no Gulbenes ◆ Horoskopus lasu. Es izlasīju, ko tas man vēsta šogad, un ticu tam.

Paulis no Gulbenes ◆ Sieva lasa horoskopus, es nelasu. Mēs esam viena zīme. Viņa izlasa un izstāsta, bet es pats neiedziļinos. Es horoskopiem ne īpaši ticu.

Everts no Gulbenes ◆ Esmu pēc horoskopa Lauva, bet horoskopus nelasu.

Jānis no Gulbenes ◆ Nē, es horoskopus nelasu.