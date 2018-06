Aptuveni 250 klienti – bez elektrības

Gulbene ◆ AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova informē, ka otrdien Gulbenes novadā spēcīgā vēja ietekmē elektroapgādes traucējumi bija aptuveni 250 klientiem. Tos galvenokārt izraisīja lūzuši koki un to zari uz vidējā sprieguma un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijām. Trijos gadījumos no elektrolīniju vadiem noņemti vēja nolauzti un gaisvadu elektrolīnijas vados ieķērušies koku zari, vēl trīs gadījumos elektrotīkla bojājumu izraisīja nolūzuši koki, kā arī citviet, lai atjaunotu klientiem elektroapgādi, transformatoru apakšstacijās veikta drošinātāju nomaiņa. “Tiklīdz tika saņemta informācija par elektroapgādes traucējumiem, operatīvā izbraukumu brigāde nekavējoties uzsāka darbu, lai elektroenerģijas piegādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk,” uzsver T.Smirnova.