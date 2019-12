Apzog auto un pazūd “Mercedes Benz” emblēma

Gulbenes novads ◆ Brīvdienās Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 10 notikumi. No tiem četri bija ģimenes un sadzīves konflikti, kuri atrisināti pirms vai arī policijas ierašanās laikā. Reģistrēti divi gadījumi, kad automašīna uzbraukusi meža dzīvniekam, kā arī viens gadījums par uzbraukšanu stāvošam transporta līdzeklim. Noformēts saskaņotais paziņojums. Reģistrēts notikums par trokšņošanu, kas pārtraukta pēc policijas ierašanās. 6.decembrī ziņots, ka no automašīnas “Mercedes Benz” pazudusi logotipa emblēma. Materiālie zaudējumi 50 eiro apmērā. 7.decembrī laika posmā no pulksten 3.00 līdz 10.00 Gulbenē no neaizslēgtas automašīnas “Audi” salona nozagtas dažādas mantas. Uzsākts kriminālprocess.