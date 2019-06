Ar 1.jūliju kasei maina darbalaiku

Gulbene ◆ Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, ar 1.jūliju tiks mainīts Gulbenes pilsētas pārvaldes telpās esošās kases darbalaiks. Par to informē novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone. Pirmdienās kase strādās no pulksten 9.00 līdz 13.00 un no pulksten 14.00 līdz 18.00. Visās pārējās darbdienās kase būs atvērta no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 13.00 līdz 16.00. Diemžēl pašvaldības kasē joprojām nav iespējams norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, kuru sniedzēja nav pašvaldība vai tās kapitālsabiedrības, par ko iedzīvotāji ir neapmierināti. Jau rakstījām, ka pilsētā pašvaldības kasei palielinājusies darba slodze sakarā ar SIA “Alba” norēķinu centra slēgšanu no 1.jūnija.