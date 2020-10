Atkal jāpārregulē pulkstenis

VASARAS LAIKS ◆ Svētdien, 25.oktobrī, pulksten 3.00 notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ. Eiropas Savienības (ES) līmenī vēl turpinās diskusijas par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo pulksteņa pārregulēšanas kārtību. Latvijas valdība iepriekš lēma, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas un pēc jaunās direktīvas pieņemšanas ir gatava pāriet uz vasaras laiku (GMT+3), paliekot tajā pastāvīgi. Rosinājums pārtraukt sezonālo laika maiņu visā ES klajā nāca jau pirms trim gadiem, tomēr vēl sagaidāms, ka arī 2021.gadā pulksteņa rādītāji būs jāpārregulē, un nav skaidrs, kad ES no tā atteiksies.