Gulbenes pilsētā no individuālajām dzīvojamajām mājām atkritumi turpmāk būs jāizved ne retāk kā reizi mēnesī, no daudzdzīvokļu mājām – obligāti reizi nedēļā, no vasarnīcu un dārza mājiņu teritorijām – divas reizes gadā. To paredzēs......

(Rakstā ir 1737 simboli...)