Atvērta alkohola tara būs atļauta

aizliegums ◆ No 2020. gada 1. janvāra daļā Latvijas pilsētu un novadu vairs nebūs spēkā aizliegums publiskās vietās atrasties ar atvērtu alkohola taru. Vērtējot administratīvo atbildību par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās no juridiskā aspekta, ministrijas norāda, ka šim pārkāpumam ir problemātiski konstatēt nodarījuma bīstamību vai sabiedrisko kaitīgumu. Alkohols pats par sevi nav aizliegta viela, kā tas ir, piemēram, narkotiku gadījumā. Arī smēķēšana var kaitēt veselībai, bet attiecībā uz to nepastāv aizliegums smēķēt sabiedriskās vietās. Likumā gan ir paredzētas vietas, kur aizliegts smēķēt, lai aizsargātu veselību tiem cilvēkiem, kuri varētu atrasties blakus smēķētājam.