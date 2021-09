Autobuss “Gulbene-Madona” aties agrāk

No 13. septembra maršruta Nr.7628 Gulbene-Madona autobuss no Gulbenes autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks piecas minūtes agrāk – pulksten 7.35. “Laiks tiek mainīts tāpēc, lai pasažieri varētu paspēt pārsēsties no viena transportlīdzekļa citā Madonas autoostā,” skaidro VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. “Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621,” aicina L.Pelčere.