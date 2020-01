Autobusu biļetes būs dārgākas

No 15.janvāra kļūs dārgākas biļetes autobusos un vilcienos. Autotransporta direkcija informē, ka gan starppilsētu, gan vietējās nozīmes maršrutos maksa par braucienu autobusā palielināsies par 10 centiem, savukārt vilciena biļetes cena A un B zonas robežā palielināsies par 10 centiem, bet tālākos posmos - par 20 centiem. Tā, piemēram, biļete no Gulbenes līdz Rīgai no 15.janvāra maksās 7,55 eiro (šobrīd maksā 7,45 eiro), caur Smilteni – 8 eiro (šobrīd maksā 7,90 eiro). “Salīdzinot biļetes cenas Latvijā ar Lietuvu un Igauniju, redzam, ka Latvijā brauciens gan vilcienos, gan autobusos pēdējo gadu laikā ir bijis vislētākais. Arī pēc 15.janvāra biļešu cenas Latvijā joprojām būs zemākas nekā kaimiņvalstīs,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.