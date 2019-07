Brīdina vecākus par noziedzību

Valsts policija ir uzsākusi informatīvu akciju bērnu vecākiem “Izeja no vardarbības – escape” par nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību internetā. Pēc Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas datiem, 2019. gada pirmajā pusgadā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir cietuši 86 bērni, savukārt pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos – 101 bērns. Daļa no šiem noziegumiem ir veikti interneta vidē, kas skaidrojams ar brīvu pieeju internetam dažāda vecuma personām un dažādu aplikāciju piedāvātajām iespējām.