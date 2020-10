Būs donoru dienas

15.oktobrī no pulksten 9.00 līdz 12.00 Lejasciema ambulancē notiks donoru diena, savukārt 27.oktobrī no pulksten 9.00 līdz 13.00 donoru diena būs Gulbenes kultūras centrā. Līdzi jāņem pase vai ID karte un bankas konta numurs. Asins ziedošanas dienā ieteicams ieturēt vieglu ēdienreizi un uzņemt vismaz četras glāzes šķidruma. Saskaņā ar Darba likumu donoram pēc asins ziedošanas nākamajā dienā pienākas apmaksāta atpūtas diena, bet pēc vienošanās ar darba devēju to var piešķirt citā laikā (iespējams arī pievienot ikgadējam atvaļinājumam) un var izmantot gada laikā no asins ziedošanas dienas. Darba devējs apmaksā līdz piecām šādām dienām kalendārajā gadā, ja puses nav vienojušās citādi vai, piemēram, darba koplīgumā noteikušas lielāku apmaksāto atpūtas dienu skaitu.