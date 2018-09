Būs tikšanās ar jauno dzejnieku

Gulbenes novada pensionāru biedrība ,,Atspulgs 5” 12.septembrī pulksten 10.00 Gulbenes kultūras centrā aicina uz tikšanos seniorus un visus interesentus ar jauno dzejnieku Nauri Gekišu.

“Jaunā dzejnieka Naura Gekiša daiļrade vēsta par dabu, mīlestību, draudzību un pasauli mums visapkārt ar visām tās gaišajām un ēnas pusēm. No putekļiem līdz zvaigznēm, no kukainīšiem un pļavas ziediem, no kūpošas kafijas tases – līdz mūžsenajām cilvēces kopīgajām problēmām - viss ir dzejnieka vērts. Jaunajam dzejniekam izdoto grāmatu skaits tuvojas 20, ar viņa vārdiem ir komponētas dziesmas. Būs iespēja arī iegādāties dzejas grāmatas. Līdz ar dzeju priecēs arī muzikāls pārsteigums,” aicina “Atspulga 5” vadītāja Anna Vīgante.