Čeku loterija dod rezultātus

Kopš pērn jūlijā Latvijā sākās čeku loterija, iedzīvotāji reģistrējuši 9,2 miljonus čeku, kvīšu un biļešu. Pašreiz vidēji mēnesī tiek iesniegti 75 tūkstoši darījumu apliecinoši dokumenti. Loterijas laikā atklāti arī dažādi pārkāpumi, piemēram, nereģistrēti kases aparāti. No loterijā pirmajā pusgadā reģistrētajiem čekiem 84,6% saņemti, norēķinoties par pirkumiem un pakalpojumiem mazumtirdzniecības uzņēmumos. 4% čeku izsniegti par ēdināšanas pakalpojumiem. Pirmajā pusgadā ir iesniegti čeki par 18 tūkstošiem nodokļu maksātāju. Apmēram par pusi no komersantiem, kuru izsniegtos čekus iedzīvotāji iesūtījuši loterijai, iesniegts tikai viens čeks. Lielākā daļa laimējušo dalībnieku iesnieguši no sešiem līdz 10 čekiem.