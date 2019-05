Diskutē par slimības lapu saīsināšanu

Labklājības ministrija ar uzņēmējiem sākusi sarunas par darba devēja pārziņā esošā slimības perioda saīsināšanu, kas nozīmētu, ka slimības pabalstu no valsts budžeta sāktu maksāt vēl pirms šobrīd likumā noteiktās 11. darbnespējas dienas. Kopējais valsts izmaksātais apjoms par darbnespējas lapām ir visu laiku audzis. Pērn ir izrakstīts gandrīz miljons darbnespējas lapu, no kurām pusi apmaksājusi valsts, bet pusi darba devēji. Puse no pērn izrakstītajām A lapām izrakstītas uzreiz uz maksimālo desmit dienu termiņu. Veselības ministrija plāno runāt ar ārstiem, skaidrojot, vai nav iespējami citi risinājumi, piemēram, noteikt darbnespējas lapu uz īsāku periodu, tad atkārtoti izvērtē pacienta stāvokli un slēgt darba nespējas lapu vai turpināt to.