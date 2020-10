Galgauskā 10.oktobrī norisinājās skriešanas un nūjošanas sacensības “Ieskrien rudenī!”, kurās piedalījās 35 dalībnieki no Balviem, Gulbenes, Viļakas un pat ģimene no Vācijas. Par to “Dzirksteli” informē sacensību organizatore Līga......

(Rakstā ir 1639 simboli...)